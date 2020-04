Facebook contro le fake news sul Covid-19: notifica per segnalarle

Per fronteggiare la diffusione di fake news tramite la propria piattaforma, Zuckerberg ha una novità in arrivo per gli utenti di Facebook: si tratterà di una notifica che segnala l'interazione con notizie false.

In piena emergenza sanitaria anche i social corrono ai ripari per evitare la diffusione di notizie false tramite i loro canali. E in prima linea si trova Facebook, probabilmente il social più utilizzato di sempre che, soprattutto nel corso di una pandemia, può trasformarsi in un vero veicolo di informazione o, ancor più di disinformazione.

È così che per contrastare le fake news diffuse tramite la propria piattaforma social, Zuckerberg è sceso in campo con una novità per gli utenti. È in corso di definizione un aggiornamento dell’app che prevederebbe la comparsa di una notifica che segnala alle persone di essere venuti a contatto con una fake news. Secondo quanto dichiarato, dovrebbe apparire in alto tra le notizie per rendere noto all’utente di aver interagito tramite un like, un commento o una condivisione con una notizia non verificata. Inoltre, il messaggio segnalerà l’avvenuta rimozione del contenuto da parte di Facebook.

Questa ultima novità si va ad aggiungere alle misure a tema che Facebook ha lanciato in tutto il mondo già a partire da marzo. Nello specifico si tratta del Centro informazioni sul Coronavirus, attraverso il quale gli utenti possono tenersi aggiornati sui fatti riguardanti la pandemia a livello globale, comprendendo la mappa e i numeri dei contagi e facendo riferimento a fonti certificate tra quelle nazionali, oltre all’OMS.

Ma le novità in casa Facebook non sono finite qui. Zuckerberg ha anche anticipato l’attivazione di una nuova sezione sul social, per il momento solo negli Stati Uniti. Prenderebbe il nome di “Get the Facts”, includerebbe tutti gli articoli certificati e sarebbe l’altra misura del social in blu per contrastare la disinformazione sul Coronavirus che purtroppo si dimostra essere sempre più dilagante.