Catania blindata per Pasquetta: Forze dell’Ordine controllano la città [VIDEO]

Immagini del drone lungo i principali snodi cittadini: centinaia di pattuglie scese in campo per arginare chi non rispetta le regole.

Una vera e propria task force in occasione di questa Pasquetta 2020, con le Forze dell’Ordine impegnate a controllare le maggiori vie di entrata e di uscita dalla città ai piedi dell’Etna. Dopo la giornata di ieri, anche quest’oggi Catania si è svegliata con diversi presidi da parte dei Carabinieri, atti a fermare le autovetture e controllare gli spostamenti non idonei da parte dei cittadini.

Diversi i posti di blocco presenti in città, come in via Vincenzo Giuffrida dove è presente una vera e propria squadra mobile per controllare gli ingressi provenienti dal viale Mediterraneo. Ma anche altre zone e quartieri restano presidiati, con controlli anche al Lungomare, nei rioni e all’ingresso e uscita di diversi comuni dell’hinterland catanese. Presenti anche diversi elicotteri in giro per i cieli della città, con l’aiuto della Protezione Civile a controllare dall’alto eventuali assembramenti.

Polizia e Vigili Urbani impegnati anch’essi nel centro storico e nei principali rioni cittadini; anche i Paesi Etnei, inoltre, stanno contribuendo a far rispettare il DPCM del Governo per evitare spostamenti di sorta, in occasione di festività Pasquali, verso seconde case, appartamenti di villeggiatura e picnic all’aria aperta.