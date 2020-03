Covid-19, Diletta Leotta sostiene la sua Catania: “Insieme ce la faremo” [VIDEO]

A post shared by 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) on Mar 30, 2020 at 11:06am PDT

Diletta Leotta, in un video postato su Instagram, sostiene la raccolta di beneficenza "Catania aiuta Catania" per supportare le famiglie in difficoltà economica.

La conduttrice televisiva catanese Diletta Leotta sostiene la campagna “Catania aiuta Catania”, l’iniziativa del capoluogo etneo attivata su GoFoundMe che promuove una raccolta fondi per le famiglie catanesi più in difficoltà. “Io ci metto il cuore”, afferma la showgirl in un video postato su Instagram per incoraggiare i suoi follower a donare. “Una raccolta promossa dal mio comune – dichiara orgogliosamente Diletta – per aiutare quelle persone che, purtroppo, in un momento così difficile non hanno neanche i soldi per fare la spesa”.

Come molti personaggi della televisione italiana, anche la conduttrice siciliana rassicura i follower con un messaggio di solidarietà e manifesta vicinanza nei confronti del capoluogo etneo.“Sono convinta che tutti quanti insieme, se ci mettiamo il cuore, ce la faremo”, conclude la Leotta.