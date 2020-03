Cerco lavoro Catania: i migliori annunci

Cerco lavoro Catania: questa potrebbe essere la settimana decisiva per trovare l'offerta che fa per voi. Vediamo i migliori annunci.

In una settimana così provvisoria come quella caratterizzata dal periodo che stiamo vivendo, non è sempre semplice focalizzarsi sul da farsi, specialmente se bloccati in casa. Eppure, c’è chi sfrutta questo tempo alla ricerca di un nuovo impiego. Così, digitando “cerco lavoro Catania”, ecco apparire le più svariate offerte.

Sono molteplici gli annunci caricati durante la scorsa settimana: tra di essi spiccano posizioni aperte nei campi più svariati. Così, passando dalle grandi catene commerciali come Eurospin e Ikea, si arriva a leggere di un posto proprio all’interno dell’Università degli Studi di Catania. Dunque, perché non sfogliare insieme queste offerte?

Cerco lavoro Catania: ricercatore per l’Unict

L’Ateneo catanese ha riaperto i termini per candidarsi, fino al prossimo 9 aprile, al posto da ricercatore per il settore 06/F1 – Malattie odontostomatologiche. Si tratta di un concorso a tempo determinato, del valore di tre anni.

I requisiti prevedono il possesso del titolo di Specializzazione di ambito odontoiatrico; serve inoltre aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui, essere in possesso del titolo di specializzazione medica.

Serve inoltre aver usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.

Per maggiori informazioni, ad ogni modo, si rimanda al bando, presente sul sito dell’Ateneo catanese.

Cerco lavoro Catania: Ikea e Eurospin

L’azienda svedese Ikea, specializzata in mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa, è alla ricerca di un Communication and Interior Design Manager. Richieste la laurea in Architettura/Design o simili; vengono richiesti inoltre 5 anni d’esperienza in un campo vicino al design d’interni, esperienza in team, problem solving e, se possibile, nelle vendite in retail.

Anche la catena di supermercati Eurospin cerca nuovo personale da inserire nel proprio organico. In particolare, dal sito dedicato, si può vedere la presenza di posizioni aperte per le categorie protette tra Sicilia e Calabria; ricercata, infine, la posizione di Gastronomo, da andare a posizionare nel supermercato presente a Palagonia, in provincia di Catania.