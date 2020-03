Sicilia, destinati 750 milioni di euro per l’autostrada Catania-Ragusa

Destinati 750 milioni di euro per l’autostrada Ragusa-Catania: a dichiararlo il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Cancelleri.

“Con la rimodulazione dei fondi Sviluppo e coesione 2014-2020, sono stati destinati 750 milioni di euro per l’autostrada Ragusa-Catania. Finalmente inizia a concretizzarsi l’iter realizzativo di un’opera di interesse nazionale in Sicilia, attesa dai cittadini siciliani e non solo, da decenni”. Lo afferma il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri che si dice “soddisfatto” per il risultato “aggiunto grazie alla collaborazione tra le varie istituzioni”.