Meteo Sicilia, frena il beltempo: piogge in arrivo

Meteo Sicilia: weekend stabile, ma si prevede l'arrivo delle piogge per la prossima settimana.

Meteo Sicilia: il beltempo sembra essere ormai definitivamente arrivato sull’Isola. Si parla di primavera anticipata ormai da settimane: una primavera che ha fatto felici gli amanti del caldo, ma ha anche evidenziato delle problematiche importanti legate al cambiamento climatico. La mancanza di piogge rischia di danneggiare le coltivazioni, si teme inoltre per la produzione di grano e di miele. Tuttavia pare che il beltempo subirà una frenata nei prossimi giorni.

Già a partire da questo weekend è previsto l’arrivo di una perturbazione su tutta la nostra Penisola. Questa però, almeno per il momento, non colpirà il Sud Italia e, soprattutto, la Sicilia. Le temperature continueranno a rimanere sopra la media anche per questo fine settimana. A Catania, tra oggi e domani, si prevedono temperature fino ai 24 gradi. Tuttavia, il meteo sicilia riserverà delle sorprese nel corso della prossima settimana, quando qualche pioggia colpirà il nostro territorio.

Come riportato su 3bMeteo, nel catanese si prevedono piogge soprattutto tra martedì e mercoledì. Questo comporterà anche un lieve abbassamento delle temperature, che si manterranno tra i dieci e i diciassette gradi. Lo stesso si verificherà nel messinese, dove le piogge dovrebbero continuare fino a giovedì. Più stabile il meteo nelle provincie di Siracusa e di Ragusa, dove tuttavia ci saranno delle lievi precipitazioni nei primi giorni della settimana. Temperature più basse, per quel che riguarda la Sicilia centro-orientale, si registreranno invece nell’ennese: qui tra martedì e mercoledì si prevedono piogge e temperature che scenderanno fino a 1 grado.