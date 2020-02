TFA Sostegno a Catania: pubblicato il bando dell’Università

Pubblicato dall'Università di Catania il bando per l'ammissione ai corsi di TFA per il sostegno scolastico 2020.

A seguito della firma del decreto TFA Sostegno 2020 da parte della ministra Lucia Azzolina, l’Università di Catania pubblica il bando per il conseguimento della specializzazione in attività di TFA, cioè di Tirocinio Formativo Attivo per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2019/20. Il bando è stato firmato ed emanato dal Rettore il 24 febbraio 2020.

600 i posti disponibili per il corso di TFA sostegno a Catania istituito dall’Ateneo catanese – 100 per gli abilitati all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, 100 nella scuola primaria, 200 nella scuola secondaria di 1° grado, 200 nella scuola secondaria di 2° grado. Le attività, per il quale è previsto un numero di ore programmato, dovranno concludersi entro maggio 2021.

Per presentare la propria candidatura per il TFA sostegno a Catania è necessario compilare una domanda di partecipazione online attraverso il Portale Studenti, specificando per quale ordine scolastico si intende concorrere, ed effettuare il pagamento della relativa tassa entro il 16 marzo 2020.

Attraverso l’iscrizione sarà possibile accedere al test preliminare, articolato in 3 prove, in conformità ai prerequisiti previsti e indicati nell’art. 2 del bando. Verranno inoltre valutati esami e titoli conseguiti al fine dell’ammissione.

Le prove di ammissione si svolgeranno il 2 e il 3 aprile 2020.