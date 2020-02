Centro Catania: ragazzi scagliano bottiglie di vetro contro la fontana [VIDEO]

L'inciviltà regna sovrana il piazza Vincenzo Bellini. I ragazzi si divertono a rompere alcune bottiglie di vetro. Fino a quando le forze dell'ordine non metteranno in campo uomini e mezzi, anche per combattere questo tipo di reati minori, la città resterà vittima di questi balordi.Il centro storico é un bene prezioso.La sua valorizzazione e tutela si potrebbe effettuare con i fondi riccvati dalla tassa di soggiorno.Un investimento che potrebbe far crescere il turismo in città.

Publiée par Legambiente Catania sur Jeudi 20 février 2020