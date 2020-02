Mika in concerto in Sicilia: farà tappa al Teatro Antico di Taormina

Unica tappa al Sud per il tour estivo di Mika: a Taormina presenterà il suo ultimo album.

Si tratta di uno degli artisti internazionali più amati dal pubblico italiano. Mika farà tappa in Sicilia per il suo “Revelation Tour”: l’appuntamento è fissato per il 4 agosto 2020 al Teatro Antico di Taormina. Sarà l’unica data estiva nel sud del nostro Paese.

La sua tournée invernale si è chiusa da poco, ma Mika è già al lavoro per il tour estivo. Presenterà il suo ultimo album intitolato My Name Is Michael Holbrook, scritto tra Miami, Londra e l’Italia, un lavoro in cui l’artista punta a raccontare se stesso.

“Sono andato alla ricerca di chi avrei potuto essere, se non fossi stato Mika. Certi artisti si cimentano con un alter ego artistico, dal grandioso David Bowie con Ziggy Stardust, fino a Beyoncé con Sasha Fierce. Io ho fatto il contrario, sono andato a scoprire l’uomo dietro l’artista”, ha spiegato.

I biglietti per la data di Taormina sono già disponibili.

Tutte le date in Italia

Perugia: Umbria Jazz – 15 LUGLIO

Taormina: Teatro Antico – 4 AGOSTO

Riola Sardo (OR): Parco dei Suoni – 6 AGOSTO

Verona: Arena di Verona – 10 AGOSTO