Acquedotto Sogea, previsti disservizi idrici: le zone interessate

Le utenze del capoluogo e di alcuni grandi comuni della provincia saranno interessati da disservizi idrici nel corso della prossima settimana. Ecco dove e quando mancherà l'acqua.

L’acquedotto Sogea comunica che, in seguito a urgenti e indifferibili motivi, nelle giornate di mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio potranno verificarsi disservizi idrici. Con questo avviso alla cittadinanza e agli enti interessati, si rende noto quindi che verrà interrotto il servizio di erogazione di acqua potabile.

In particolare, le zone che saranno coinvolte dai disservizi saranno i comuni di Catania, Misterbianco e Belpasso. Per quanto riguarda il capoluogo etneo, le zone toccate dai disservizi saranno: Cibali, San Nullo, Via Sebastiano Catania, Lineri, via Umberto e dintorni, piazza Iolanda e dintorni, viale Libertà, via Galermo, Zona Cappuccini, via Ventimiglia e dintorni.