Sant’Agata 2020, sequestrati 460 kg di fuochi illegali: il Comitato non c’entra

Il presidente del Comitato dei festeggiamenti agatini, Tomasello: "Fuochi sequestrati non commissionati da noi".

“Plaudendo al lavoro encomiabile portato avanti dalle forze dell’ordine e nello specifico dalla Polizia di Stato, che ha portato al sequestro di circa 460 chili di fuochi d’artificio utilizzati per spettacoli pirotecnici in piazza dei Martiri e a Villa Pacini, si specifica di non aver organizzato nessuno di entrambi gli spettacoli, né incaricato alcuna ditta allo scopo”. Sono queste le parole di Riccardo Tomasello, Presidente del Comitato dei festeggiamenti agatini in relazione al recente sequestro effettuato dalla Polizia di Stato.

Gli spettacoli pirotecnici di competenza del Comitato sono esclusivamente i seguenti:

2 febbraio – Villa Pacini;

3 febbraio – Piazza Duomo;

4 febbraio – Villa Pacini, Molo di Levante, Piazza Carlo Alberto, Piazza Palestro, Villa Pacini;

5 febbraio – Villa Pacini, Piazza Borgo, Villa Pacini;

12 febbraio – Villa Pacini.

“Il resto degli spettacoli pirotecnici – conclude Tomasello – non è di competenza del comitato per le festività agatine”.