Tragedia sulla Catania-Gela, auto sbanda e muore una donna

Incidente mortale sulla Catania-Gela: il bilancio è di un morto e due feriti, che viaggiavano a bordo di una Fiat Bravo.

Un incidente mortale si è verificato ieri pomeriggio sulla SS 147 Catania-Gela, dove un’auto è sbandata. C’erano due donne e un uomo a bordo della Fiat Bravo, che ha prima urtato il guardrail per poi cappottare. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, ma il bilancio è di un morto e due feriti.

La vittima è Angela Attardi, di 41 anni, che era seduta sul sedile posteriore e che è stata sbalzata fuori dall’auto per la violenza dell’urto. Gli altri due passeggeri sono stati soccorsi e portati all’ospedale di Caltagirone, e non sembrerebbero in pericolo di vita. Immediato l’intervento dei Vigli del Fuoco di Caltagirone, che hanno estratto i corpi dall’auto, tentando di rianimare Angela Attardi. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, la donna sarebbe morta a causa dell’impatto.