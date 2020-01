Festa di Sant’Agata, le candelore in giro oggi: info e orari

Il capoluogo etneo si prepara alla festa della Santuzza con le prime processioni e i festeggiamenti delle Candelore

In preparazione della festa di Sant’Agata, iniziano le processioni delle “Candelore”, i cerei etnei trasportati in spalla, in tutta la loro preziosità, dai fedeli e dai turisti in onore della santa patrona della città. Riportiamo di seguito le informazioni precise sulle uscite dei cerei e sulle zone della città interessate oggi, 23 gennaio 2020, dai festeggiamenti.

Primo Cereo Rioti: i festeggiamenti partiranno alle 14:00 in via Brucoli, via Melilli e in via San Giuseppe la Rena fino al civico 185, dove proseguiranno fino alle 21:00, ora del ritorno della candelora in sede.

Cereo Pescivendolo: uscirà alle 15:00 dalla chiesa San Francesco d’Assisi all’Immacolata e si dirigerà in via Belfiore, dove si terranno festeggiamenti per il tutto il giorno e il Cereo rimarrà per tutta la notte.

Cereo Macellai: si dirigerà alle 16:30 in via Milano (Monte Palma).