Mannarino in concerto a Catania: unica data in Sicilia

Mannarino ha annunciato le date del suo tour. Tappa anche a Catania, unico concerto in Sicilia dell'artista.

L’artista Mannarino, dopo essere stato definito il “poeta segreto” ed essere stato il primo artista italiano a esibirsi al Museo d’Orsay di Parigi, ha annunciato le date del suo nuovo tour. Mannarino sarà a Catania, unica data siciliana, il 25 ottobre 2020, dove si esibirà col suo ultimo album “Apriti cielo”, consacrato disco di platino.

I biglietti per il concerto, che si terrà al PalaCatania, saranno acquistabili a partire dalle ore 11.00 di lunedì 20 gennaio sul sito di TicketOne e dalle ore 11.00 di sabato 25 gennaio nei punti vendita autorizzati. Per i disoccupati e gli studenti universitari muniti di tesserino, inoltre, sono disponibili in tutti i punti vendita TicketOne, un numero limitato di biglietti al prezzo ridotto di €10,00 più diritti di prevendita.