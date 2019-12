Natale nello spazio: anche Parmitano riceve un “pacco da giù” [VIDEO]

Anche gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale si preparano all'arrivo del Natale. Dalla navicella in orbita intorno alla Terra giungono gli auguri di Luca Parmitano, Christina Koch, Jessica Meir e Drew Morgan.

Anche gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale portano i festeggiamenti natalizi nello spazio. Il catanese Luca Parmitano, attualmente comandante della missione Expedition 61, insieme agli ingegneri di volo Nasa Christina Koch, Jessica Meir e Drew Morgan, in un video pubblicato da SkyTg24 hanno raccontato a chi li segue dalla terra le loro tradizioni preferite, per poi mostrare i cappelli da Babbo Natale e il cibo insieme ai doni natalizi giunti per loro in occasione delle festività.

Per Christina Koch il Natale “è un momento in cui il mondo rallenta e abbiamo l’occasione di apprezzare e riflettere su cosa è veramente importante, ovvero le persone che amiamo”. Jessica Meir mostra, estraendoli da un grosso pacco, tutti i regali ricevuti. Si tratta di diversi cappelli da Babbo Natale, calze bianche e rosse, che verranno riempite dal salmone affumicato e da una torta alla frutta, e un cerchietto con le corna di renna. Immancabili le bevande, la più gettonata è il sidro di mele, che Drew Morgan “beve” catturando la bolla che fluttua sospesa per la mancanza di gravità.