Incidente mortale nel messinese: muore un giovane di 40 anni

Incidente mortale nel messinese: un uomo di quarant'anni ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato contro un palo.

L’incidente stradale è avvenuto questa notte in via Torrente San Licandro, a nord di Messina. Le cause sarebbero ancora da accertare: un uomo di quarant’anni, Elio Finocchiaro, avrebbe perso il controllo del suo scooter, sbalzando dal sellino e finendo contro un palo. Sul posto, sono intervenuti 118 e Polizia di Stato, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.