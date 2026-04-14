L’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico G. Rodolico–San Marco si prepara a celebrare la settimana dedicata alla salute femminile. Programmate visite ed esami gratuiti per tutte le donne dal 22 al 29 aprile 2026! L’iniziativa rientra nell’Open Week promossa dalla Fondazione Onda e coinvolge entrambi i presidi ospedalieri con attività informative e prestazioni cliniche.

Le visite e gli esami previsti

Presso il Policlinico Rodolico in via Santa Sofia, saranno attivati percorsi di ginecologia e ostetricia con visite specialistiche dedicate in particolare alle diverse fasi della vita femminile, come adolescenza e menopausa. Tra gli appuntamenti previsti, anche un webinar aperto al pubblico incentrato sull’endometriosi e sul dolore pelvico cronico, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare su una patologia spesso sottovalutata. Il webinar “Endometriosi e dolore pelvico cronico. Capire, riconoscere, curare” che si svolgerà giovedì 23 aprile prossimo, alle ore 18. Relatori, oltre alla direttrice Mereu, saranno anche il ginecologo Salvatore Vitale e la volontaria dell’Associazione per l’Endometriosi, Benedetta Di Lorenzo.

All’ospedale San Marco, invece, l’offerta sanitaria comprenderà visite ginecologiche e ostetriche, esami ecografici e consulenze specialistiche in ambito diabetologico ed endocrinologico. Le attività saranno coordinate dalle diverse unità operative, garantendo un approccio multidisciplinare alla salute della donna.

I servizi offerti, disponibilità di posti e modalità di prenotazione sono consultabili sul sito bollinirosa.it selezionando regione, città, tipologia di visita e ospedale.