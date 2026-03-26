CATANIA – Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento dei flussi turistici all’ombra del vulcano, il settore del turismo esperienziale torna a correre. Tra le opportunità più interessanti selezionate dalla nostra redazione le selezioni per la figura di Autista Turistico / Tour Driver con base a Catania.

Se sei uno studente o un neolaureato con la passione per il nostro territorio, un’ottima conoscenza delle lingue e il desiderio di lavorare “on the road” tra i crateri dell’Etna e i borghi della costa, questa potrebbe essere l’occasione giusta.

Il profilo: chi è il tour driver e cosa fa?

Non si tratta di un semplice servizio di trasporto. L’autista turistico è la prima immagine che il visitatore ha della Sicilia. Il ruolo prevede:

Accoglienza: Pick-up dei turisti presso hotel o punti di incontro prestabiliti.

Driving: conduzione di minivan (solitamente da 8 o 9 posti) verso le principali mete escursionistiche (Etna, Taormina, Siracusa).

Experience: supporto ai turisti durante il tragitto, fornendo informazioni (in lingua) sulle bellezze paesaggistiche e culturali incontrate.

I requisiti necessari

Per questa posizione, i requisiti riflettono l’internazionalità della clientela:

Patente B: valida da almeno 3 anni. Lingue straniere: conoscenzs fluente dell’Inglese (essenziale). La conoscenza di una seconda lingua (Francese, Tedesco o Spagnolo) rappresenta un importante titolo preferenziale. Soft Skills: puntualità , ottime capacità comunicative e attitudine al problem solving. Conoscenza del territorio: buona cultura generale sulla storia di Catania e sulla geologia dell’Etna è fondamentale per interagire con i viaggiatori.

Perché candidarsi?

È un’opportunità ideale per chi cerca un lavoro dinamico, lontano dalla scrivania e a contatto con persone da tutto il mondo. Per gli studenti universitari (magari di Lingue, Beni Culturali o Economia del Turismo), rappresenta­ un modo eccellente per mettere in pratica le competenze linguistiche e acquisire esperienza nel settore del turismo d’eccellenza.

Come inviare la candidatura

L’annuncio è stato pubblicato ufficialmente su LinkedIn. Per consultare i dettagli completi e inviare il tuo CV, puoi collegarti direttamente al link ufficiale:

👉 Link Annuncio Sicilying – LinkedIn