La realizzazione della tratta Monte Po – Misterbianco Centro della metropolitana di Catania entra finalmente nella fase decisiva. Dopo anni di rallentamenti, contenziosi e cambi di affidamento, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro ha annunciato sui social che il progetto esecutivo è ormai nelle battute finali. Un passaggio atteso da tempo che apre concretamente la strada all’avvio dei cantieri e a una trasformazione urbanistica destinata a incidere profondamente sul futuro della città.

Le ultime fasi prima della validazione

Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, il progetto – inizialmente affidato alla Medil e successivamente passato al Consorzio Stabile SIS, già impegnato nell’espansione della Metropolitana di Catania – è ormai in fase di rifinitura finale.

La consegna del progetto esecutivo è prevista entro pochi giorni, probabilmente tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.

Una volta acquisito il documento, questo sarà inviato a Roma per le verifiche e la validazione tecnica. Secondo le stime dell’amministrazione comunale, il via libera potrebbe arrivare tra marzo e aprile.

Verso l’apertura dei cantieri

Superata la fase di validazione, il cantiere potrà essere ufficialmente consegnato alla SIS per l’avvio dei lavori. Prima dell’apertura dei cantieri, l’amministrazione ha annunciato un momento di confronto pubblico con i cittadini per illustrare nel dettaglio modalità operative, impatti sulla città e cronoprogramma dell’intervento.

Secondo le previsioni attuali, l’avvio dei lavori potrebbe avvenire con alcuni mesi di anticipo rispetto alle tempistiche inizialmente ipotizzate.

Un’opera strategica per l’area metropolitana

La tratta Monte Po–Misterbianco Centro rappresenta uno dei tasselli più importanti dell’espansione della metropolitana catanese. Il nuovo appalto da 124 milioni di euro, firmato nel dicembre 2024 dopo la risoluzione del contenzioso che aveva bloccato l’opera, ha permesso di sbloccare definitivamente il progetto e di affidarne la realizzazione al Consorzio SIS.

L’intervento prevede: