Il mese di marzo 2025 si preannuncia particolarmente difficile per chi deve spostarsi. Un’ondata di scioperi dei trasporti interesserà l’Italia, coinvolgendo il settore aereo, ferroviario e il trasporto pubblico locale (TPL). Se devi viaggiare, ecco tutte le date da segnare in rosso sul calendario, con i dettagli sugli orari e le fasce di garanzia, con un approfondimento sulla situazione a Catania.
Calendario Scioperi Marzo 2025: le date principali
Le agitazioni sindacali toccheranno diversi settori durante tutto il mese. Di seguito l’elenco aggiornato delle principali proteste.
8 e 9 Marzo: Sciopero Generale e Trasporti
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, è previsto uno sciopero generale che potrebbe causare disagi a catena su tutta la rete nazionale, dai treni ai mezzi pubblici urbani.
10 Marzo: Stop ai bus a Catania e Messina
Lunedì 10 marzo sarà una giornata critica per la Sicilia orientale.
-
Catania: Il personale dell’AMTS incrocerà le braccia per 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00. Possibili cancellazioni di corse e ritardi sulle linee urbane.
-
Messina: Sciopero di 4 ore per il personale ATM dalle 16:00 alle 20:00.
18 e 19 Marzo: Settore Ferroviario e Aereo
-
Treni: Dalle ore 21:00 di martedì 18 alle ore 20:59 di mercoledì 19 marzo, è previsto uno sciopero nazionale del personale ferroviario. A rischio i collegamenti Trenitalia e Italo.
-
Aerei: Il 18 marzo previste agitazioni nel settore handling e presso l’aeroporto di Milano Linate (Sea Prime).
21 Marzo: Sciopero Nazionale TPL (24 ore)
Venerdì 21 marzo è la data più “calda” per il trasporto pubblico locale.
-
A Catania, lo sciopero coinvolgerà nuovamente l’AMTS con astensioni dal lavoro previste in due fasce: dalle 10:30 alle 18:00 e dalle 21:00 a fine servizio.
-
Manifestazioni e blocchi sono previsti anche a Firenze, Genova e nel Lazio.
28 Marzo: Sciopero del settore Aereo (EasyJet e Handling)
Il mese si chiude con forti disagi negli aeroporti italiani:
-
Sciopero di 24 ore del personale di terra (handling) in diversi scali.
-
Sciopero nazionale del personale EasyJet. Si consiglia di monitorare lo stato del proprio volo sul sito ufficiale della compagnia o dell’aeroporto di Catania Fontanarossa.
Fasce di Garanzia e Diritti del Passeggero
Nonostante le proteste, la legge italiana prevede l’erogazione dei servizi minimi nelle fasce di garanzia (solitamente dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 per i trasporti urbani e ferroviari).
Come verificare se il tuo viaggio è confermato:
-
Treni: Consulta l’elenco dei treni garantiti sul sito di Trenitalia o Italo.
-
Voli: In caso di sciopero aereo, le compagnie sono tenute a comunicare le cancellazioni entro 48 ore. Hai diritto al rimborso o alla riprotezione su un altro volo.
-
Bus Catania (AMTS): Monitora il sito ufficiale amts.ct.it o i canali social per aggiornamenti in tempo reale sulle corse effettivamente garantite.
Consigli Utili per i Viaggiatori
-
Pianifica in anticipo: Se possibile, evita di viaggiare nelle date degli scioperi nazionali (specialmente il 19 e 21 marzo).
-
Controlla le App: Scarica le applicazioni ufficiali (Moovit, Trenitalia, EasyJet) per ricevere notifiche push sui ritardi.
-
Richiedi il rimborso: Ricorda che in caso di cancellazione del volo o del treno per sciopero, hai diritto all’assistenza e, in molti casi, al rimborso integrale del biglietto.