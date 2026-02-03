Catania – Il Comune di Catania entra ufficialmente nell’era della smart city. Su impulso del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore Viviana Lombardo, è stata lanciata l’applicazione istituzionale: un hub digitale gratuito che accorcia le distanze tra Palazzo degli Elefanti e i cittadini. Coordinata dalla Direzione Comunale sotto la guida di Vincenzo Passanisi, l’app è già disponibile per il download.

Cosa puoi fare con l’App

L’interfaccia, progettata per essere intuitiva, trasforma il telefono in uno sportello comunale sempre aperto. Tra le funzioni principali:

Servizi e News: Accesso ai servizi online, aggiornamenti istituzionali e segnalazioni dirette all’Amministrazione.

Ambiente e Sicurezza: Consultazione del calendario della raccolta differenziata e ricezione in tempo reale dei bollettini della Protezione Civile.

Vivere la città: Guida agli eventi, alle mostre e alle iniziative culturali, con contenuti pensati sia per i residenti che per i turisti.

Speciale Sant’Agata: la festa in tempo reale

In occasione delle festività agatine, l’app ha attivato una sezione dedicata per vivere i giorni della Santa Patrona senza stress:

Guida e Storia: Approfondimenti sulla vita e la devozione di Sant’Agata.

Logistica: Aggiornamenti costanti su trasporti, modifiche alla viabilità e consigli pratici.

Programma: Il calendario completo di tutte le celebrazioni religiose e degli eventi collaterali.