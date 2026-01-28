È arrivata la sentenza della Seconda sezione penale del Tribunale di Catania per il processo “Università bandita“, riguardante i presunti concorsi truccati all’ateneo del capoluogo etneo. Le condanne sono 6 e a pagare il prezzo più caro è l’ex rettore Francesco Basile, con 5 anni di reclusione.

Gli imputati a processo erano 51, con la procura che aveva chiesto 39 condanne e 12 assoluzioni. Dei 51, 45 sono stati assolti perché l’abuso d’ufficio a loro contestato non è più previsto dalla legge come reato.

Oltre all’ex Rettore sono stati condannati Filippo Drago, Giuseppe Antonio Biondi, Angelo Marcello Donati e Marco Montorsi, tutti a 2 anni di reclusione ciascuno. Condanna di 8 mesi, invece, per Giuseppe Maria Pappalardo.