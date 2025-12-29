Capodanno in Sicilia: Fuochi, luci e note che illuminano la notte più lunga dell’anno: anche quest’anno la musica scandirà l’arrivo del nuovo anno in tutta Italia. Dai grandi palchi delle città ai centri più piccoli, artisti italiani e ospiti speciali animeranno le piazze con concerti ed eventi gratuiti, regalando emozioni e spettacolo ai cittadini e ai turisti che vogliono festeggiare il Capodanno all’insegna della musica.

In Sicilia, in particolare, l’offerta è ricchissima: da Catania a Palermo, da Messina ad Agrigento, ogni angolo dell’Isola sarà teatro di esibizioni live per unire generazioni e generi diversi, trasformando il Capodanno in una grande festa collettiva.

Capodanno in Sicilia: Catania protagonista

Il cuore della festa siciliana batterà forte nelle piazze e teatri principali. A Catania, scelta da Mediaset per accompagnare gli italiani durante la serata, in piazza Duomo, si esibirà Ghali, portando la sua energia travolgente per salutare l’anno nuovo insieme al pubblico. Con la conduzione affidata a Federica Panicucci e Fabio Rovazzi e con ospiti di rilievo come Sarah Toscano, Baby K, Iva Zanicchi, Gigi D’Alessio, Petit, Raf, Cioffi, Vida Loca, Young Hash, Eddie Brock e Mew, il capodanno catanese si prospetta come un evento imperdibile. Messina ospiterà invece il concerto di Laura Pausini al PalaRescifina, uno spettacolo attesissimo che promette di unire classico pop italiano e grandi emozioni dal vivo.

Gli eventi a Palermo, Agrigento e Augusta

La festa musicale non si ferma ma si estende anche ad altre città dell’Isola. A Palermo, in piazza Politeama, spazio a Arisa e The Kolors, mentre ad Agrigento la protagonista sarà Noemi in piazza Marconi. Ad Augusta, in provincia di Siracusa, Francesco Renga regalerà al pubblico uno show indimenticabile in piazza Castello.

Tra grandi artisti consolidati e nuove promesse della musica italiana, la notte di San Silvestro in Sicilia si conferma un appuntamento imperdibile, capace di trasformare ogni piazza in un palcoscenico sotto le stelle che accoglie tutti per festeggiare insieme l’arrivo di un nuovo anno.