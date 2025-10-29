Durante la giornata di ieri, il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania è stato occupato dai suoi studenti. Gli alunni, dopo essere entrati all’interno dell’istituto, hanno subito appeso uno striscione con scritto “Occupato” proprio all’ingresso dell’istituto!

A causare la seguente occupazione una circolare del dirigente scolastico, che ha vietato agli studenti, a seguito del danneggiamento dell’aula magna durante una riunione studentesca, di riunirsi in presenza per l’assemblea preelettorale volta all’elezioni dei rappresentanti d’istituto. Di fronte a questo divieti, gli studenti hanno occupare la scuola come forma di protesta per esprimere il loro disappunto.

L’agressione di un professore

Ma purtroppo, durante l’occupazione del liceo scientifico Galileo Galilei, la situazione sembra essere degenerata, quando un professore ha attentato di entrare all’interno dell’istituto. Secondo quanto raccontato dallo stesso insegnante, inizialmente non aveva compreso che i ragazzi all’interno fossero occupanti, ma pensava che fossero studenti che erano riusciti ad entrare scavalcando il cancello. Ha deciso così di scavalcare il cancello. Tuttavia, non appena avrebbe tentato di all’ingresso, sarebbe stato respinto con forza da un alunno incappucciato, che insieme ad altri studenti, lo avrebbero aggredito, spingendolo con una sedia e lanciandogli contro libri e compiti.