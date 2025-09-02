Sabato 6 settembre 2025, alle ore 21:00, Villa Bellini di Catania ospiterà il tanto attesi “Deejay Time Again – Summer Tour 2025”. Si tratta di un concerto live che vedrà sullo stesso palco Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il celebre format radiofonico torna con una nuova serie di eventi estivi per celebrare la storia della dance italiana, offrendo un’atmosfera di festa collettiva e nostalgia musicale.

L’intero spettacolo durerà circa 120 minuti e proporrà un ritmo incalzante di hit, remix e momenti storici tratti dall’intrattenimento radiofonico degli anni ’90 e 2000. Questa tappa fa parte del programma estivo del Catania Summer Fest.

Deejay Time un punto di riferimento per amanti della dance

un’occasione da non perdere se si considera che Albertino, fondatore e storico volto di Deejay Time, ha profondamente segnato la cultura musicale italiana diventando un punto di riferimento per gli appassionati dance e clubbing. E ancora Fargetta, noto per le sue produzioni House ed elettroniche collaborando con artisti intellettuali internazionali è riuscito a firmare numerosi remix di successo portando la sua musica nelle discoteche di tutto il mondo. Infine, Molella e Prezioso che sono riusciti a lasciare il segno con brani come “Love Lasts Forever” e “Revolution” o ancora mixer di “Tell Me Why” e “Emergency 911”.