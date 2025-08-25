Con l’avvicinarsi del primo semestre universitario, è tornato il boom dei corsi di preparazione per accedere a Medicina. Ma quest’anno il panorama è completamente cambiato: il classico test a risposta multipla è stato sostituito dal semestre filtro, e con lui dovrebbe cambiare anche l’approccio alla preparazione.

La denuncia all’Antitrust

In questo contesto le diverse società di privati, che offrono corsi di preparazione per il superamento di del semestre filtro, non fanno altro che portare avanti una campagna di pubblicità ingannevole, promettendo risultati garantiti a tutti i futuri studenti di medicina. Si tratta di promesse spesso fuorvianti, basate su dati vecchi e su un sistema che non esiste più. Ad oggi non esiste un archivio consolidato di test, il semestre filtro, invece, è alla sua prima edizione, e nessuno – né corsi privati, né docenti – ha idea precisa di come saranno strutturati i nuovi esami. Proprio per tutelare i ragazzi, il Ministero dell’Università, guidato da Anna Maria Bernini, ha deciso di coinvolgere l’Antitrust, per verificare se alcuni messaggi pubblicitari possano configurarsi come pubblicità ingannevole. D’altronde nel rivoluzionare l’accesso a Medicina, aveva messo tra gli obiettivi il freno al business, floridissimo e poco democratico, dei corsi pre-quiz.

Costi corsi di preparazione sempre più elevati

Come ha riportato la Repubblica, sul sito di MedCampus si legge lo slogan: «Supera il semestre filtro di Medicina al 100%. Garantito!». La stessa accademia assicura di offrire «simulazioni fedeli che replicano l’esatta struttura e difficoltà degli esami che affronterai». Tuttavia, si tratta di dati senza un solido fondamento dal momento in cui non si conoscono le modalità e il relativo storico di domande per poter superare il semestre filtro! Stesse pubblicità ingannevoli, secondo quanto riportato da Repubblica, anche da parte di UnidFormazione, che propone un pacchetto da 1100 euro (in promozione a 880), con 50 ore in presenza e 250 online. Nella lista anche Testbusters e Cordua!

Le dichiarazioni del Miur

In poche parole le diverse società private hanno semplicemente adattato la loro offerta dai tradizionali corsi per i test a crocette al nuovo semestre filtro. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), pur non avendo poteri di controllo diretto su queste realtà private, ha comunque deciso di intervenire. La ministra Anna Maria Bernini ha dato il via alla raccolta di segnalazioni da inviare all’Antitrust, che dovrà verificare se alcune promozioni di questi corsi possano configurarsi come pubblicità ingannevole.

“Per anni l’ingresso a Medicina è stato vincolato a test con quesiti di carattere generale, un sistema che ha finito per alimentare il ricorso a costosi corsi privati. Con l’introduzione del semestre aperto — sottolinea il Mur interpellato da Repubblica — si apre invece una prospettiva diversa e una vera alternativa: l’accesso libero, anche come piena attuazione del diritto allo studio. Una scelta che rimette al centro l’università e gli studenti, riconosce il valore del merito e rappresenta un cambiamento significativo, ispirato ai principi di equità e pari opportunità per chiunque desideri intraprendere la carriera medica». È per questo che il ministero ha deciso di accendere quel faro”.