Unict, iscrizioni 2025/26: L’inizio di un nuovo anno accademico porta con sé tanti progetti, aspettative, sogni… e scadenze. Tra queste, una delle più delicate è il pagamento delle tasse universitarie.

All’Università degli Studi di Catania, come in tutti gli atenei pubblici italiani, le contribuzioni studentesche sono regolate da normative nazionali, integrate da criteri stabiliti a livello locale. E se da una parte lo Stato prevede misure di esonero e agevolazioni per gli studenti con basso reddito, dall’altra il sistema di calcolo può risultare non proprio immediato.

Per aiutarti a orientarti, abbiamo realizzato una guida discorsiva e dettagliata: cos’è la quota fissa, come funziona l’ISEE Università, cosa succede se paghi in ritardo, quali bonus puoi ottenere.

Unict, iscrizioni 2025/26: le tre voci principali delle tasse universitarie

Tutti gli studenti iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale a UNICT devono versare una contribuzione composta da tre elementi:

1. Tassa regionale per il diritto allo studio – 140 euro; Serve a finanziare borse di studio, mense, alloggi e altri servizi agli studenti. È obbligatoria per legge.

2. Imposta di bollo – 16 euro; Una tassa statale applicata ai documenti ufficiali, come la domanda d’iscrizione.

3. Contributo onnicomprensivo annuale – da 0 a 2.350 euro. È la parte variabile della contribuzione.

Il suo importo cambia in base a:

valore ISEE Università 2025;

del percorso di studi; numero di CFU (crediti formativi universitari) conseguiti entro il 10 agosto 2025.

Le prime due voci (140 + 16 = 156 euro) costituiscono la quota fissa, uguale per tutti.

Ma attenzione: se sei uno studente irregolare (fuori corso o con troppi esami arretrati), alla quota fissa si aggiungono 200 euro extra, arrivando così a 356 euro solo di base.

Come si calcola il contributo annuale?

L’importo del contributo onnicomprensivo annuale si basa su un principio chiave: chi ha meno, paga meno.

E chi è in regola con gli studi, viene premiato.

Ecco i fattori che influenzano il calcolo:

ISEE Università 2025 : l’indicatore economico che misura il reddito e il patrimonio del nucleo familiare dello studente;

degli anni di iscrizione (cioè non essere fuori corso); Numero di crediti formativi ottenuti entro il 10 agosto 2025.

Massimo da pagare:

2.150 euro per studenti regolari con i crediti in regola;

per studenti regolari con i crediti in regola; 2.350 euro per chi è fuori corso o con carenze di crediti.

Tutti questi criteri sono applicati nel rispetto dei principi di equità, gradualità e progressività, come previsto dalla Legge di Bilancio 2017.

Unict, iscrizioni 2025/26: chi ha diritto all’esonero?

Gli studenti regolari, con crediti adeguati e ISEE Università 2025 inferiore a 22.000 euro, sono totalmente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

In pratica, questi studenti pagheranno solo 156 euro di quota fissa.

Un’opportunità importante per chi ha un reddito basso, che rende l’università davvero accessibile a tutti, a patto di essere in regola con gli esami.

Cos’è e come funziona l’ISEE Università?

L’ISEE Università è uno strumento chiave per calcolare il contributo dovuto. Si ottiene compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso:

un CAF (Centro di Assistenza Fiscale)

(Centro di Assistenza Fiscale) l’ INPS ,

, o il proprio Comune.

Il rilascio non è immediato: servono almeno 7-10 giorni. Meglio non aspettare l’ultimo momento, anche perché:

Devi autorizzare l’Ateneo a prelevare l’ISEE direttamente dagli archivi INPS;

a prelevare direttamente dagli archivi INPS; L’autorizzazione va data entro il 1° dicembre 2025.

Dopo questa data:

È ancora possibile caricarlo, ma pagando una mora di 50 euro ;

; Fino al 28 febbraio 2026 si può caricare l’ISEE 2026, ma con 100 euro di mora.

Se non presenti l’ISEE, verrai inserito automaticamente nella fascia di reddito più alta.

Studente indipendente: cosa vuol dire?

Essere “indipendenti” economicamente non significa solo vivere da soli. Per essere considerati un nucleo familiare a sé (e non rientrare nell’ISEE dei genitori), devono verificarsi due condizioni:

Residenza da almeno 2 anni in una casa non di proprietà della famiglia; Reddito personale di almeno 9.000 euro/anno, per due anni consecutivi (da lavoro dipendente o assimilato).

Solo se entrambe le condizioni sono soddisfatte, lo studente può presentare un ISEE a parte.

Rate, scadenze e modalità di pagamento

Pagamento in un’unica soluzione

Pagamento a rate, in base all’importo:

Importo Totale Tasse Rate Scadenze Fino a 200 € 1 16 dicembre 2025 Da 200 a 800 € 1 o 2 16 dicembre 2025 / 20 marzo 2026 Oltre 800 € 1, 2 o 3 16 dicembre 2025 / 20 marzo 2026 / 29 maggio 2026

Per chi si iscrive ad anni successivi al primo, è possibile versare la quota fissa fino al 30 aprile 2026, ma con una mora di 100 euro.

Cosa succede se non paghi?

Se uno studente non è in regola con i pagamenti, l’università applica una serie di restrizioni:

Non può iscriversi agli esami ;

; Non può trasferirsi o laurearsi ;

; Non ottiene certificati ;

; Gli esami eventualmente sostenuti senza aver pagato vengono annullati.

In più, si aggiunge la mora prevista per ogni scadenza non rispettata.

Unict, iscrizioni 2025/26: Come si paga?

Hai due opzioni: