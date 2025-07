Posizioni economiche ATA 2025/26: A partire da luglio 2025 prenderanno il via i percorsi formativi destinati al personale ATA ammesso alle nuove posizioni economiche ATA 2025/26. Le domande presentate sono state 58.832, ma i candidati ammessi risultano essere 57.638. Le posizioni disponibili sono 46.297, suddivise in modo eterogeneo tra diverse aree e profili professionali. Nello specifico, sono disponibili 28.539 posizioni per collaboratori scolastici, 82 per operatori, 12.549 per la prima posizione economica (di cui 9.050 per assistenti amministrativi, 3.325 per assistenti tecnici, 87 per cuochi, 62 per guardarobieri, 25 per infermieri) e 5.127 per la seconda posizione economica (3.743 per assistenti amministrativi e 1.384 per assistenti tecnici).

Posizioni economiche ATA 2025/26: Distribuzione degli ammessi e squilibri tra domanda e offerta

La distribuzione dei candidati ammessi ai corsi evidenzia numeri elevati soprattutto tra i collaboratori scolastici (26.940) e gli assistenti amministrativi (oltre 22.700 tra prima e seconda posizione). Il numero maggiore di richieste si registra proprio per la seconda posizione economica, dove a fronte di 5.127 posti disponibili, sono stati ammessi ben 14.706 candidati. In alcuni profili, come quello dei collaboratori scolastici, le posizioni disponibili (28.539) superano i candidati ammessi (26.940), segnalando una minore pressione rispetto ad altri settori.

Mobilità del personale ATA: utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Parallelamente ai percorsi formativi, il Ministero ha firmato l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) per il triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28 riguardante utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Le domande possono essere presentate dal 14 al 25 luglio 2025 e rappresentano un’opportunità concreta per il personale ATA di ottenere un ricollocamento più adatto alle proprie esigenze familiari o lavorative.

Le utilizzazioni possono essere richieste, tra gli altri, da chi è in soprannumero, da personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, da inidonei alle proprie mansioni, da chi è stato restituito ai ruoli o non ha una sede definitiva. Particolare attenzione è riservata anche a chi opera in plessi scolastici che, a causa del dimensionamento, cambiano sede rispetto alla titolarità originaria.

Posizioni economiche ATA 2025/26, assegnazioni provvisorie: criteri e limiti

Le assegnazioni provvisorie del personale ATA possono essere richieste per uno dei seguenti motivi: ricongiungimento ai figli minori o affidati con provvedimento giudiziario, al coniuge o al convivente, assistenza a familiari con disabilità (legge 104/1992), gravi motivi di salute o ricongiungimento ai genitori. È possibile fare domanda per una sola provincia, indicando fino a 15 preferenze, tra istituzioni scolastiche, comuni o distretti.