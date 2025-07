Concorso Vigili del Fuoco 2025: Il Ministero dell’Interno ha indetto il nuovo concorso Vigili del Fuoco 2025 per l’assunzione di 17 vice direttori ginnico sportivi all’interno del Corpo nazionale. Il bando è rivolto a candidati in possesso di laurea magistrale in scienze motorie o sportive. Le domande di partecipazione devono essere inoltrate entro l’8 agosto 2025 esclusivamente in via telematica.

Requisiti per partecipare al concorso

Per accedere al concorso Vigili del Fuoco 2025, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana

Godimento dei diritti civili e politici

Non aver superato i 45 anni di età (con deroghe per chi ha svolto servizio militare o per il personale del Corpo)

Idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio

Laurea magistrale in scienze motorie o titolo equipollente

Buona condotta morale e assenza di condanne penali

Non essere stati destituiti da impieghi nella PA o espulsi da forze armate

Concorso Vigili del Fuoco 2025: Posti riservati e quote

Il bando prevede diverse riserve di posti:

25% al personale interno del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

10% ai volontari iscritti da almeno 7 anni con 200 giorni di servizio

15% agli ex volontari del Servizio Civile Universale con esito positivo

2% agli ufficiali delle Forze Armate con ferma biennale conclusa senza demerito

Concorso Vigili del Fuoco 2025: Come si svolge la selezione

La selezione del concorso Vigili del Fuoco 2025 si articola in valutazione dei titoli, prova scritta e prova orale. In caso di domande numerose (oltre dieci volte i posti disponibili), potrà essere attivata una prova preselettiva a quiz.

Prova scritta

Consisterà in un elaborato o in risposte sintetiche su: Aspetti anatomo-fisiologici della prestazione fisico-sportiva Elaborazione di un programma di attività fisico-sportiva in un contesto scelto tra tre proposti

Prova orale

Verterà sulle materie della prova scritta e su:

Teoria e metodologia dell’allenamento Test e misurazioni nello sport Attività motoria preventiva e adattata Biomeccanica e traumatologia Alimentazione, igiene e contrasto al doping Normativa sportiva e ordinamento del Ministero dell’Interno Durante l’orale sarà inoltre verificata la conoscenza di una lingua straniera e l’uso delle tecnologie informatiche.

Concorso Vigili del Fuoco 2025: Come inviare la domanda

Le domande devono essere inviate entro l’8 agosto 2025 attraverso il portale ufficiale disponibile sul sito dei Vigili del Fuoco o sul portale inPA. Per accedere è necessario essere in possesso di SPID o CIE.

È obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale. Chi ne è sprovvisto può attivarla facilmente anche online.

Le successive comunicazioni, comprese le date di preselezione o prova scritta, saranno pubblicate il 29 agosto 2025 sugli stessi portali.