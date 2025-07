Dal 24 al 27 luglio Aci Catena ospita la ventennale rassegna cinematografica CineNostrum, un evento ormai fondamentale per la scena culturale siciliana. La manifestazione, presentata ufficialmente dal sindaco Margherita Ferro e dal direttore artistico Cateno Piazza, si propone non solo come un festival di proiezioni e incontri, ma come un vero e proprio laboratorio culturale in cui il cinema diventa strumento di promozione del territorio e delle sue eccellenze. L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di importanti nomi del cinema italiano, con un programma pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Ospiti di rilievo e premi alla carriera

Tra gli ospiti principali spiccano Maria Grazia Cucinotta e Guia Jelo, che riceveranno il prestigioso Premio alla Carriera durante le serate inaugurali e finali. Accanto a loro, un ricco cast di attori, registi e produttori, tra cui Luana Rondinelli, Vladimir Di Prima, Antonello Piccione e Ninni Panzera, contribuirà a rendere CineNostrum un evento di grande spessore artistico. La rassegna prevede inoltre momenti speciali come un concerto-evento e una selezione di cortometraggi dedicata ai giovani talenti, sottolineando così l’attenzione verso il futuro e le nuove generazioni.

CineNostrum come motore di sviluppo culturale ed economico

Il direttore artistico Cateno Piazza ha evidenziato l’importanza del festival non solo come evento di spettacolo, ma come volano per il cineturismo e l’economia locale. Attraverso CineNostrum, infatti, si valorizzano le risorse del territorio, si favorisce l’indotto e si sostiene la crescita delle imprese culturali siciliane. Promosso con il sostegno della Regione Siciliana, della Città Metropolitana di Catania e di importanti enti locali, il festival conferma il suo ruolo di attrattore culturale e turistico, contribuendo a rafforzare l’identità e la visibilità di Aci Catena.