Nella giornata di ieri, giovedì 10 luglio, la polizia di Catania ha tratto in arresto un cittadino statunitense di 53 anni, appena atterrato in Italia con un volo proveniente da New York. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso a suo carico dalle autorità spagnole, per reati finanziari gravi e, una volta sbarcato, è stato immediatamente bloccato dagli agenti della polizia di frontiera.

Dalla fuga alla cattura: l’arresto in aeroporto

Il nome dell’uomo, già condannato in Spagna a otto anni di reclusione per truffa, frode, riciclaggio e partecipazione a un’organizzazione criminale, è stato segnalato nella lista dei passeggeri di un volo proveniente dagli Stati Uniti. Gli agenti della polizia di frontiera, informati delle pendenze giudiziarie a suo carico, lo hanno atteso all’arrivo del volo e lo hanno fermato subito dopo lo sbarco. Dopo le formalità di rito, il 53enne è stato condotto nel carcere catanese, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana.