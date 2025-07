La Giunta comunale di Catania, in collaborazione con l’Amts, ha approvato una revisione degli orari e delle tariffe per la sosta a pagamento non custodita, valida su tutte le aree con strisce blu presenti in città. A partire dal 1 settembre, nei giorni feriali la sosta sarà consentita dalle 8:00 alle 14:00 e riprenderà dalle 15:00 alle 21:00. La tariffa oraria subirà un leggero aumento, passando dagli attuali 0,87 euro a 0,90 euro. Il ticket per la sosta di mezza giornata (sei ore consecutive) avrà invece un costo di 3,60 euro.

Anche l’abbonamento mensile riservato ai residenti subirà un adeguamento, passando da 18,56 euro a 20,00 euro. Si ricorda che le nuove regole entreranno in vigore il 1 settembre, una volta completato l’aggiornamento dei parcometri, delle app dedicate e della segnaletica verticale da parte dell’Amts.

Le altre novità per settembre

A partire da settembre arriveranno ulteriori novità. L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA informa, tramite un comunicato ufficiale, che il servizio di Car e Bike Sharing sarà riattivato a Catania entro la fine di settembre. I tempi tecnici per la riattivazione sono già stati stabiliti, mentre la data precisa di ripartenza verrà comunicata a breve.

Nel frattempo, l’azienda partecipata del Comune ricorda agli utenti aventi diritto al rimborso per i vecchi abbonamenti AMIGO, sospesi a seguito della cessazione del servizio, che possono ancora richiederlo. Per effettuare la richiesta, è necessario inviare una mail all’indirizzo: carsharingpalermo@gmail.com.