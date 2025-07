Già a partire da ieri, mercoledì 9 luglio, l’attività del Pronto Soccorso generale dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania è stat trasferita nei nuovi ambienti completamente rinnovati e ristrutturati, con accesso dall’ingresso principale. Il suddetto spostamento rappresenta il passaggio più significativo nell’ambito del progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso, finanziato attraverso i fondi destinati al rafforzamento della rete ospedaliera siciliana.

Nuovo ingresso e lavori di riqualificazione

Tuttavia non tutti i lavori di riqualificazione non sono stati conclusi! Alcuni continueranno nelle aree precedentemente destinate ai codici verdi, dove proseguiranno gli interventi strutturali e impiantistici. Si ricorda quindi che sia i mezzi di emergenza che i veicoli dei pazienti che accedono autonomamente devono dirigersi verso l’ingresso principale (F1), presso il quale è stata realizzata una nuova camera calda. L’ingresso laterale adiacente al Pronto Soccorso pediatrico non è più in uso.

Il nuovo Pronto Soccorso generale si distingue per una serie di interventi mirati a migliorare l’efficienza e il comfort: modernizzazione degli impianti, ampliamento degli spazi, inclusa l’area infettivologica, riorganizzazione dei percorsi interni e della segnaletica secondo i nuovi codici colore, potenziamento della sicurezza per utenti e operatori, dotazione di attrezzature elettromedicali all’avanguardia e nuovi letti. Inoltre, particolare attenzione è stata data all’umanizzazione degli ambienti, per garantire maggiore comfort ai pazienti, e alla riqualificazione degli spazi esterni, con un parcheggio dedicato.

Completamente aggiornata anche la segnaletica, ora più chiara e funzionale, per agevolare la circolazione intorno all’area del Pronto Soccorso, all’ingresso F3 e per facilitare l’orientamento verso gli altri padiglioni dell’ospedale.