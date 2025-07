Recentemente l’Università di Catania ha reso disponibile il nuovo “Manifesto degli Studi” per l’anno accademico 2025/26. Il documento contiene tutte le informazioni utili relative alla contribuzione studentesca. Di seguito, un riepilogo e una guida pratica sui principali aspetti riguardanti tasse e pagamenti.

L’annuale tassa d’iscrizione Unict

Tutti gli studenti Unict sono tenuti a pagare:

la tassa regionale per il diritto allo studio, pari a 140 euro ;

l’imposta di bollo di 16 euro;

il contributo onnicomprensivo annuale, il cui importo è determinato secondo

quanto disposto dalla normativa vigente.

Si ricorda che la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo costituiscono la quota fissa uguale per tutti gli studenti e pari a 156 euro. Inoltre, per gli studenti irregolari, si applicherà l’importo aggiuntivo di euro 200.

Come viene calcolato il contributo onnicomprensivo annuale

Il contributo onnicomprensivo annuale rappresenta la quota variabile dell’importo totale dovuto da ciascuno studente ed è calcolato sulla base di tre criteri:

valore ISEE Università 2025;

Università 2025; regolarità della carriera universitaria (anni di iscrizione);

universitaria (anni di iscrizione); numero di CFU (crediti formativi universitari) acquisiti entro il 10 agosto 2025.

L’importo varia in base alle fasce di contribuzione stabilite dall’Ateneo, con i seguenti limiti massimi:

massimo 2.150 euro per studenti regolari e con crediti;

massimo 2.350 euro per tutti gli altri studenti.

Importi studenti regolari e irregolari

L’importo del contributo onnicomprensivo annuale varia in base alla regolarità della carriera universitaria e alla categoria dello studente. Infatti per gli studenti iscritti al primo anno, l’unico requisito considerato per il calcolo del contributo è il valore dell’ISEE 2025 per le prestazioni universitarie. Non sarà quindi richiesto alcun numero minimo di crediti formativi.

A questo punto è bene fare una distinzione tra studenti regolari e irregolari. Gli studenti regolari sono coloro che entro il 10 agosto 2025 avranno conseguito almeno 10 CFU, prima dell’iscrizione al secondo anno accademico, e 25 CFU per iscrizione al terzo anno e successivi. Gli studenti irregolari sono coloro i quali soddisfano il requisito dei crediti ma non quello della regolarità degli anni di iscrizione. A questi si aggiungono gli altri studenti, tutti coloro i quali risultano in difetto dei crediti o di entrambi i requisiti descritti dalla Legge.

Ad eccezione degli iscritti al primo anno, tutti gli studenti sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, determinato in base alle fasce ISEE 2025, secondo quanto previsto dal Manifesto degli Studi.

Le altre tipologie di studente

Per tutti gli studenti non appartenetti all’UE non residenti in Italia non potranno presentare una certificazione ISEE valida. Per questa categoria, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale è fissato in 150 euro, indipendentemente dalla fascia di reddito. Anche gli studenti cittadini di Paesi dell’Unione Europea, ma non residenti in Italia, sono considerati alla stessa stregua degli studenti extra UE residenti all’estero.

Pertanto, anche per loro il contributo onnicomprensivo annuale è stabilito in 150 euro.

Per gli studenti di dottorato il calcolo del contributo onnicomprensivo per studenti iscritti a corsi post-laurea varia in base al tipo di corso e alla presenza o meno di una borsa di studio. Quindi, gli studenti beneficiari di borsa di studio sono tenuti al pagamento di un contributo onnicomprensivo fisso pari a 200 euro. Mentre i non beneficiari di borsa di studio sono esentati dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

Gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione sono equiparati agli studenti dei corsi di laurea. Per loro si applicano le fasce di contribuzione previste per gli studenti regolari, in base all’ISEE e alla regolarità della carriera accademica.

Le fasce ISEE e gli importi previsti

L’importo del contributo onnicomprensivo che ogni studente deve versare è determinato in base al valore ISEE Università 2025, acquisito attraverso il sistema informativo dell’Ateneo. Al momento dell’immatricolazione o dell’iscrizione, tutti gli studenti devono sia essere sia in possesso di un’attestazione ISEE Università 2025 valida che autorizzare l’importazione automatica della dichiarazione ISEE dal portale INPS.

Gli studenti che non autorizzano l’importazione o che non presentano l’ISEE entro i termini previsti saranno automaticamente collocati nella fascia contributiva massima.

Di seguito le fasce ISEE e i relativi contributi da pagare: