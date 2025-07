Terna informa tutti gli utenti e la cittadina che i lavori nell’ambito del progetto per il nuovo collegamento in cavo a 150 kV San Giovanni Galermo – San Giovanni La Punta, a partire dal 10 luglio inizierà nel territorio di Tremestieri Etneo la fase conclusiva delle opere civili, necessarie per la successiva posa dei cavi ad alta tensione.

L’intervento, programmato da Terna in collaborazione con l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale del Comune, ha l’obiettivo di potenziare la rete elettrica locale, migliorandone sia la struttura che la capacità di resistenza. Il progetto include anche la rimozione di tre linee elettriche aeree esistenti, pari a circa 30 chilometri di cavi e 107 tralicci, attualmente presenti in aree ad alta densità abitativa.

La durata dei lavori

I lavori, che dureranno circa 30 giorni, interesseranno via Marconi e via Roma, due arterie stradali molto trafficate e fondamentali per i collegamenti est-ovest tra i comuni di San Giovanni La Punta e Mascalucia. Per garantire la sicurezza durante le operazioni, il tratto di via Marconi compreso tra via Colombo e via Cavour sarà temporaneamente chiuso al traffico veicolare.

Si ricorda alla cittadinanza la viabilità alternativa sarà indicata sia con apposita segnaletica temporanea che gestita dalla presenza di movieri per agevolare il flusso del traffico. Inoltre, al termine degli interventi, verrà eseguito il completo rifacimento del manto stradale nel tratto coinvolto.