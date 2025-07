Max Pezzali ha recentemente annunciato il suo prossimo tour estivo 2026, si tratta del “Max Forever, Gli anni d’oro – Stadi 2026”. Annunziate oltre alle date già in vendita a Roma, Napoli e alla doppia tappa di Milano, il tour si arricchisce con nuove tappe a Lignano, Torino, Bologna, Messina, Bari e Padova. La sorpresa dei nuovi concerti estivi è stata anticipata domenica scorsa con la distribuzione di gadget ai fan durante una performance live a sorpresa in collaborazione con l’Aquafan di Riccione. Questo evento ha segnato il ritorno di Max dopo più di 30 anni, insieme ad Albertino, storica voce di Radio Deejay.

Si ricorda che i biglietti per le nuove date di “Max Forever gli anni d’oro” sono disponibili a partire da oggi 9 luglio dalle ore 14 e in esclusiva solo su TicketOne e dalle 11 di lunedì 14 luglio nei punti vendita autorizzati.

Un successo continuo

Il successo di Max è da considerarsi straordinario e senza precedenti, si attesta ben 1,3 milioni di biglietti venduti dal 2022 a oggi. In questi anni ha totalizzato 180 mila biglietti venduti nelle 19 date invernali sold out, oltre 400 mila per la prima tournée negli stadi del 2024, a cui si aggiunge l’enorme successo della stagione live 2022/MAX FOREVER (Hits Only), 23, con 520 mila presenze tra la doppia data a San Siro, un tour sold out in 30 palazzetti, la storica serata al Circo Massimo, e ora il tutto esaurito per la data di Imola 2025 e le prime tappe negli stadi del 2026.

Di seguito tutte le date nuovo tour

Ecco le date di tutti i nuovi concerti di Max Forever per il 2026: