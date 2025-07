Concorsi pubblici: numerosi i concorsi pubblici in scadenza per questa seconda settimana di luglio. Le selezioni attive in questi giorni si rivolgono a una platea molto ampia di candidati, includendo sia diplomati che laureati. Le posizioni disponibili coprono l’intero territorio nazionale, da Nord a Sud, e prevedono assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato. Di seguito, l’elenco completo dei concorsi in scadenza questa settimana, con le relative date entro cui è possibile inviare la domanda di partecipazione.

Concorsi pubblici, funzionari Ministero dell’Interno

Sono stati riaperti i termini per presentare domanda di partecipazione al concorso pubblico 2024 per 1248 Funzionari presso il Ministero dell’Interno. Il bando ha subito una parziale modifica, accompagnata dalla pubblicazione di una sezione dedicata alle FAQ, che chiarisce i dettagli relativi alle variazioni e alla proroga dei termini. Chi è in possesso dei requisiti richiesti può presentare la domanda entro il 10 luglio 2025, utilizzando le modalità indicate nel bando aggiornato.

Concorsi pubblici, Ministero del Turismo e della cultura

Il Ministero del Turismo (MiTur) ha pubblicato un avviso per la creazione di un elenco di Tutor per guide turistiche. Possono presentare la propria candidatura le guide turistiche regolarmente iscritte all’Elenco Nazionale, in possesso dell’abilitazione o del riconoscimento da almeno tre anni, e in regola con tutti i requisiti previsti per l’esercizio della professione. Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 10 luglio 2025, seguendo le indicazioni contenute nell’avviso ufficiale.

Il Ministero della Cultura ha avviato due nuove selezioni pubbliche per il reclutamento di esperti. Le procedure mirano a individuare professionisti in ambito giuridico e specialisti nella programmazione, riprogrammazione e monitoraggio di milestone e target legati all’attuazione del PNRR. Agli esperti selezionati verranno assegnati incarichi di collaborazione, con un compenso massimo previsto di 50.000 euro. Le candidature possono essere presentate fino all’11 luglio 2025, secondo le modalità indicate negli avvisi ufficiali.

Concorsi pubblici, carriera prefettizia

È stato bandito il nuovo concorso 2025 per l’accesso alla carriera prefettizia, con l’obiettivo di coprire 158 posti. I candidati che supereranno la selezione saranno nominati Consiglieri e prenderanno parte a un corso di formazione iniziale. Al termine del percorso formativo, e previo superamento dello stesso, saranno inseriti nel ruolo di Viceprefetto Aggiunto. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 10 luglio 2025, seguendo le istruzioni riportate nel bando ufficiale.