Prosegue le operazioni di prevenzione della Polizia Locale di Catania contro l’abbandono irregolare dei rifiuti. Proprio per questo, recentemente, è stato effettuato un nuovo servizio di controllo del territorio, con personale in abiti civili e veicoli privi di segnaletica ufficiale, che ha interessato varie vie della città, tra cui: viale Mario Rapisardi, via Generale Cascino, via Isidoro Florio Isaia, piazza dell’Indirizzo, via Ballo, via Ercole Patti, via Armando Diaz, via Santa Maria Castaldi e via Evangelista Torricelli.

L’operazione, organizzata dal Comando della Polizia Locale, ha visto l’impiego di sei pattuglie del Reparto Ambientale, impegnate a verificare il rispetto delle normative sul corretto smaltimento dei rifiuti da parte di cittadini e commercianti. Durante i controlli sono state riscontrate numerose irregolarità, in particolare errori nella separazione dei materiali all’interno dei sacchi durante i giorni dedicati alla raccolta dell’indifferenziato.

Le sanzioni elevate

Sono stati elevati complessivamente 62 verbali di violazione, in base all’Ordinanza Sindacale n. 27 del 2023, che prevede una sanzione di 333 euro per ogni infrazione.

Le attività di controllo continueranno nei prossimi giorni su tutto il territorio cittadino, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e prevenire comportamenti che compromettono il decoro urbano. Infine, l’Amministrazione comunale rinnova l’invito alla collaborazione da parte dei cittadini, sottolineando che il corretto smaltimento dei rifiuti è un dovere civico imprescindibile per tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la vivibilità della città.