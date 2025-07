Nei giorni scorsi, il Comune di Catania ha annunciato con una cerimonia ufficiale l’installazione di ben 16 ecocompattatori per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in plastica, parte di un progetto volto a incentivare comportamenti sostenibili tra i cittadini e a migliorare la gestione dei rifiuti urbani.

L’inaugurazione simbolica si è svolta sul lungomare, di fronte all’Istituto Nautico ISIS Duca degli Abruzzi, dove è stato attivato uno dei dispositivi più innovativi del progetto: il primo macchinario RecoPet in Italia alimentato interamente da un impianto fotovoltaico, posizionato nei pressi del solarium. Tre delle sedici postazioni installate a Catania utilizzano energia solare per il proprio funzionamento, rappresentando un’evoluzione del progetto verso una sostenibilità ambientale ancora più completa. Oltre a quello sul lungomare, anche i dispositivi posizionati a Villa Pacini e in Piazza Trento sono alimentati da pannelli fotovoltaici.

Le postazioni degli ecocompattatori

Di seguito tutte le 16 postazioni RecoPet, collocate in aree ad alta frequentazione e rilevanza pubblica, tra cui:

Lido Polifemo – Plaia,

Via Passo Gravina (nei pressi del McDonald’s),

Lido Le Palme – Plaia,

Fiera di Piazza Carlo Alberto,

Lido Tempo Libero – Plaia,

Piazza Franco Battiato / Nettuno,

Viale Artale Alagona (con pannelli fotovoltaici),

Villa Pacini, via Dusmet (con pannelli fotovoltaici),

Ospedale Cannizzaro,

Campo Scuola Picanello,

Policlinico Gaspare Rodolico,

Campo Sportivo, via Duca D’Aosta,

Cittadella Universitaria,

Piazza Trento (con pannelli fotovoltaici),

PalaCatania, Corso Indipendenza.

Ospedale San Marco, Librino.

Come monitorare l’attività degli ecocompattatori

Tuttavia, nonostante l’iniziativa sia stata accolta positivamente, molte delle stazioni installate risultano ancora non attive. La pagina social Lungomare Liberato ha segnalato la mancata attivazione di diversi ecocompattatori RecoPet installati e inaugurati solo pochi giorni fa a Catania. Inoltre hanno evidenziato come molti cittadini li stiano utilizzando come normali cestini per i rifiuti, rischiando così di compromettere il corretto funzionamento del sistema e danneggiare le apparecchiature.

Per sapere se un ecocompattatore RecoPet è attivo e funzionante, è possibile utilizzare l’app ufficiale dedicata al progetto. Parallelamente, è stata sviluppata anche un’app specifica per gli esercenti, pensata per semplificare la loro adesione all’iniziativa e facilitare la gestione delle premialità destinate agli utenti. Attraverso l’App Partner RecoPet, ogni commerciante può registrare la propria attività, creare uno o più premi e, una volta ottenuta l’approvazione da parte di Corepla, renderli disponibili sull’App RecoPet, l’applicazione utilizzata dai cittadini per monitorare i servizi attivi e accedere ai benefici previsti dal sistema.