Anche questo fine settimana, il centro storico di Catania è stato teatro di un’intensa attività di controllo interforze, organizzata dalla Questura per garantire la sicurezza durante le ore della movida serale e notturna.

L’intervento, finalizzato a prevenire comportamenti illeciti e a salvaguardare l’ordine pubblico, si è concentrato sulle aree maggiormente frequentate da cittadini e turisti, tra cui piazza Bellini, via Etnea, piazza Stesicoro e il lungomare. Particolare attenzione è stata riservata a piazza Europa, piazza Nettuno e alla zona della scogliera. Sono stati istituiti posti di controllo e presidi fissi per monitorare il movimento di persone e mezzi, soprattutto in previsione dell’aumento delle presenze legato alla stagione estiva.

Fermate ed identificate 280 persone

Nel corso della serata e della notte, le forze dell’ordine hanno identificato 280 persone, tra cui 71 già note alle autorità per precedenti penali, e sottoposto a controllo 142 veicoli. Le pattuglie a piedi hanno vigilato sulle aree pedonali per impedire l’ingresso di motocicli, garantendo così la sicurezza dei passanti e dei clienti dei locali. Numerosi gruppi di giovani sono stati controllati con l’obiettivo di prevenire l’uso di sostanze stupefacenti e il consumo eccessivo di alcolici. In particolare, un uomo di 32 anni, originario di Catania, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina ed è stato segnalato alla Prefettura come consumatore.

Tra violazioni stradali e parcheggiatori abusivi

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sono state accertate 7 violazioni al Codice della strada: 4 per mancanza di assicurazione e 3 per guida senza casco. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo, con multe che hanno raggiunto un totale di circa 4.000 euro.

Durante i controlli amministrativi, la guardia di finanza ha multato un pub situato nel centro cittadino per l’assenza del misuratore fiscale obbligatorio. Inoltre, sono stati individuati cinque parcheggiatori abusivi, tutti sanzionati. Tra questi, un uomo di 37 anni residente a Belpasso è stato denunciato per aver violato due misure di prevenzione: il Dacur, che gli proibiva di sostare in via Dusmet, e il divieto di rientrare nel territorio comunale di Catania. È stato colto sul fatto mentre chiedeva 10 euro a un automobilista.

I controlli svolti dai Carabinieri

Controlli simili sono stati condotti anche dai Carabinieri, con l’impiego di pattuglie della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. Il dispositivo di sicurezza è stato strutturato con unità mobili, militari a piedi e carabinieri dotati di etilometro e test antidroga, posizionati nei punti più frequentati della città per effettuare verifiche su strada.

Durante le operazioni sono state identificate 66 persone e controllati 37 veicoli, 15 dei quali sono stati sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo. Sono state elevate 35 contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada, per un totale complessivo di circa 18.400 euro, con la decurtazione di 100 punti patente. Le violazioni riscontrate hanno riguardato soprattutto comportamenti di guida pericolosi: utilizzo del telefono cellulare al volante, guida senza casco, mancato rispetto del semaforo rosso, mancato uso delle cinture di sicurezza o dei seggiolini per bambini. Sei automobilisti catanesi si sono visti sospendere la patente per l’uso del cellulare durante la guida. Inoltre, sono state riscontrate due omissioni della revisione periodica obbligatoria e cinque mancate coperture assicurative, con conseguente sequestro dei mezzi. Sette motociclisti sono stati sanzionati per non aver indossato il casco protettivo.

Infine, nelle zone limitrofe al Castello Ursino, i militari della Compagnia di Piazza Dante hanno effettuato perquisizioni mirate alla ricerca di droga, armi o oggetti potenzialmente pericolosi. Tre giovani catanesi, rispettivamente di 23, 24 e 26 anni, sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di stupefacenti: il primo è stato trovato con tre dosi di hashish (circa 8 grammi in totale), il secondo con una dose di hashish e il terzo con una dose di marijuana e una di hashish.