Da oggi, le spiagge libere n. 1 e n. 3 della Plaia di Catania, insieme al solarium di San Giovanni Li Cuti, sono finalmente dotate di sedie anfibie e di strumenti pensati per agevolare l’accesso al mare alle persone con disabilità. Un vero e proprio passo in avanti verso una maggiore inclusione e accessibilità, permettendo anche a chi ha difficoltà motorie di godere pienamente di una giornta di relax al mare!

L’iniziativa pensata per una maggiore inclusione

L’iniziativa è frutto di una preziosa collaborazione tra l’Amministrazione comunale e varie realtà del territorio: l’associazione Catania Più Attiva, il Centro Ortopedico Siciliano e il Liceo statale “Giuseppina Turrisi Colonna”. Grazie a un contratto di comodato d’uso gratuito, promosso dall’avvocato Francesco Sanfilippo insieme a Catania Più Attiva, i presìdi per la mobilità sono stati consegnati al Comune per essere messi a disposizione dei cittadini con disabilità.

Le nuove sedie anfibie rappresenta un intervento di grande valore sociale! Questi nuovi strumenti, messi a disposizione per tutta la comunità, sono stati progettati per muoversi agevolmente sia sulla sabbia che in acqua, consentono a molte persone di superare barriere fisiche che spesso impediscono l’accesso alle attività balneari.

“Ringraziamo Catania Più Attiva e l’avvocato Sanfilippo– ha sottilineato l’assessore al Mare Andrea Guzzardi – per avere coinvolto diverse realtà e sensibilità in questo importante e necessario progetto che consentirà a tutti, senza ‘barriere’ e ostacoli, di accedere al nostro mare e godere della stagione estiva in un clima di piena condivisione”.