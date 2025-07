Ai caselli autostradali di San Gregorio, identificate due donne che spesso disturbavano in modo insistente gli automobilisti, fermandoli per chiedere denaro, spesso con atteggiamenti molesti e invadenti. il loro comportamento è stato segnalato più volte dai cittadini, e a rispondere tempestivamente la polizia. Le due, entrambe di origine romena, sono state fermate e identificate dagli agenti, che le avevano già notate in precedenti occasioni nella stessa area .A seguito degli accertamenti, il Questore di Catania ha emesso nei loro confronti un provvedimento di Dacur – il cosiddetto “Daspo Urbano” . La misura di prevenzione impone loro di non frequentare né sostare nella zona dove erano già state più volte controllate, anche grazie alle numerose segnalazioni arrivate dai cittadini tramite i numeri d’emergenza.

Le estorsioni ai danni degli automobilisti

Le due hanno portato avanti per lungo tempo un’attività molesta di accattonaggio, chiedendo agli automobilisti somme tra i 2 e i 5 euro a fronte dell’indebita distribuzione dei biglietti del pedaggio.

Sono stati gli agenti del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” a intervenire, sorprendendo più volte le due donne mentre si trovavano a piedi all’interno dell’area autostradale. La loro presenza, oltre a violare le norme previste dal Codice della Strada, rappresentava un serio rischio per la sicurezza della circolazione, creando intralcio al traffico, anche per i numerosi turisti in arrivo dall’aeroporto di Catania che, sprovvisti di Telepass, si vedevano costretti a rivolgersi a loro per ottenere un biglietto.

Le due donne, già note alle forze dell’ordine per reati di truffa, sono state sanzionate in via amministrativa ben 77 volte dalla polizia stradale. In seguito alla relazione inviata alla Questura, gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine hanno avviato le procedure che hanno portato all’emissione del Dacur. Questo provvedimento si è reso necessario per contrastare in modo più efficace il comportamento reiterato e molesto delle due, assicurando così maggiore sicurezza e ordine nell’area del casello.