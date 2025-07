Sono in piena esecuzione i lavori sulla viabilità interna all’ospedale Cannizzaro di Catania, finalizzati alla rifunzionalizzazione e riqualificazione del Pronto Soccorso generale. Gli interventi, propedeutici alla seconda fase del progetto, puntano a rendere più fluida la circolazione nell’area ospedaliera e facilitare l’accesso alle unità operative a maggiore affluenza.

La nuova viabilità permetterà un collegamento diretto e a doppio senso tra il pronto soccorso, il Centro Congressi (edificio P), il poliambulatorio (edificio Q) e i padiglioni M, N e L, senza la necessità di percorrere il lungo anello attorno ai due monoblocchi principali.

Interventi serali per ridurre i disagi

Per minimizzare l’impatto sull’operatività ospedaliera, i lavori si stanno svolgendo in orario serale. In questi primi giorni sono già state adeguate la segnaletica orizzontale e verticale nei pressi dell’accesso F3, punto da cui si potrà percorrere la nuova strada interna.

Nei prossimi giorni verranno installate le indicazioni per i parcheggi riorganizzati nelle aree limitrofe. Alcune zone di sosta, in particolare quella accanto al Centro Congressi, saranno temporaneamente soggette a limitazioni per consentire l’installazione di nuove pensiline di copertura.

Nuovo accesso al Pronto Soccorso e futuro sviluppo

L’intervento viario è parte integrante del più ampio progetto di riqualificazione del Pronto Soccorso generale, che sarà trasferito in una struttura rinnovata con il contributo della Struttura Commissariale per il potenziamento della rete ospedaliera siciliana.

Una volta completati i lavori esterni, verrà ripristinato l’accesso centrale alla nuova area del pronto soccorso, mentre gli interventi edili e impiantistici proseguiranno nei locali attualmente in uso, destinati successivamente alla gestione dei codici verdi.

Collaborazione degli utenti per una transizione ordinata

«Chiediamo la collaborazione degli utenti affinché siano rispettati i divieti di sosta e la nuova destinazione dei posti auto, pensata per agevolare l’accesso dei pazienti», ha dichiarato il direttore generale dell’Azienda Cannizzaro, dott. Salvatore Giuffrida. «Ci stiamo preparando alla seconda e più importante fase dell’intervento, con l’obiettivo di offrire alla città un pronto soccorso moderno, efficiente e facilmente accessibile».