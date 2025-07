Durante la settimana da lunedì 7 a domenica 13 luglio 2025, saranno attivi nuovi controlli della velocità su due delle principali autostrade siciliane: l’A18 Messina-Catania e l’A20 Messina-Palermo. I controlli si concentreranno sulle tratte più pericolose e maggiormente interessate da incidenti, in un’ottica di prevenzione e sicurezza stradale.

Le verifiche saranno effettuate nei giorni 7, 8, 9 e 11 luglio, in entrambe le direzioni e alternativamente sulle due autostrade. L’intervento è parte di una più ampia strategia per ridurre il numero di sinistri durante il periodo estivo, quando il traffico aumenta sensibilmente.

Limiti di velocità: regole da rispettare in autostrada e su strade extraurbane

È utile ricordare che il limite massimo di velocità in autostrada è di 130 km/h, che si abbassa a 110 km/h in caso di maltempo. Per quanto riguarda le strade extraurbane principali, il limite ordinario è di 110 km/h, ridotto a 90 km/h in condizioni meteorologiche avverse. Questi limiti si applicano a tutti gli utenti della strada, ma alcune categorie devono prestare maggiore attenzione, come neopatentati, conducenti professionali e veicoli commerciali.

Multe e sanzioni: cosa si rischia se si supera il limite

Chi non rispetta i limiti di velocità stabiliti dalla legge può incorrere in sanzioni economiche e amministrative anche gravi:

Superamento fino a 10 km/h: multa da 42 a 173 euro.

multa da 42 a 173 euro. Tra 10 e 40 km/h: multa da 346 a 1.388 euro e decurtazione di 3 punti.

multa da 346 a 1.388 euro e decurtazione di 3 punti. Tra 40 e 60 km/h: sanzione da 543 a 2.170 euro, 6 punti in meno sulla patente e sospensione da 1 a 3 mesi.

sanzione da 543 a 2.170 euro, 6 punti in meno sulla patente e sospensione da 1 a 3 mesi. Oltre 60 km/h: multa da 845 a 3.382 euro, 10 punti in meno, e sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

In caso di recidiva nel biennio (ovvero, se l’infrazione si ripete entro due anni), è prevista anche la revoca della patente di guida. Sanzioni aggravate si applicano ai neopatentati e agli autisti professionali, per i quali i margini di tolleranza sono ulteriormente ridotti.

Focus su veicoli commerciali e mezzi di trasporto passeggeri

Particolare attenzione sarà dedicata al controllo dei veicoli commerciali e dei mezzi di trasporto persone come autobus e pullman. In questi casi, le forze dell’ordine effettueranno controlli approfonditi anche sui dispositivi di bordo, al fine di verificare eventuali violazioni relative a limiti di velocità, tempi di guida e riposo obbligatorio.

Le misure adottate rispondono a una necessità concreta di migliorare la sicurezza sulle autostrade siciliane, in un periodo in cui il flusso di mezzi pesanti e autobus turistici cresce in modo significativo.