TFA Sostegno: Quattro università siciliane – Enna Kore, Unict , Unime e Unipa – hanno pubblicato i rispettivi bandi per l’accesso al TFA sostegno per l’anno accademico 2024/2025. Si tratta del X ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, come previsto dal Decreto Ministeriale del 26 giugno 2025, n. 436. Di seguito, tutte le informazioni utili, le scadenze, le date delle prove e le modalità di partecipazione.

Università di Enna Kore: domande entro il 13 luglio

L’Università Kore di Enna ha fissato il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle prove di ammissione al TFA sostegno entro il 13 luglio 2025. Il calendario delle prove prevede:

15 luglio: Scuola dell’infanzia

Scuola dell’infanzia 16 luglio: Scuola primaria

Scuola primaria 17 luglio: Scuola secondaria di I grado

Scuola secondaria di I grado 18 luglio: Scuola secondaria di II grado

Gli idonei dei cicli precedenti possono inoltre presentare domanda di immatricolazione dal 1° al 13 luglio 2025. Di seguito il bando UKE.

Università di Catania: scadenza il 9 luglio

All’Università di Catania (Unict) le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12:00 del 9 luglio 2025. Il bando fa riferimento al X ciclo del TFA sostegno per l’anno accademico 2024/2025. Anche in questo caso, le prove preselettive sono previste dal 15 al 18 luglio secondo l’ordine di scuola. Di seguito il bando Unict.

TFA sostegno: Università di Messina

L’Università di Messina (Unime) ha indetto la selezione per l’accesso al TFA sostegno X ciclo con un totale di 1000 posti distribuiti per grado scolastico:

Infanzia: 300 posti

300 posti Primaria: 400 posti

400 posti Secondaria di I grado: 150 posti

150 posti Secondaria di II grado: 150 posti

Preselettive dal 15 al 18 luglio. Le prove scritte si terranno tra il 22 e il 25 luglio. La domanda di iscrizione va inviata dal 3 al 10 luglio 2025, mentre per gli idonei/soprannumerari le pre-iscrizioni sono previste tra il 23 luglio e l’1 agosto. Di seguito il bando Unime.

TFA sostegno: Università di Palermo

L’Università di Palermo (Unipa) ha pubblicato il bando TFA sostegno 2025 con scadenza fissata al 10 luglio. Le prove preselettive si svolgeranno:

15 luglio: Infanzia

Infanzia 16 luglio: Primaria

Primaria 17 luglio: Secondaria I grado

Secondaria I grado 18 luglio: Secondaria II grado

Tutte le prove si terranno in sessione mattutina, come da indicazioni ministeriali. Di seguito il bando Unipa.