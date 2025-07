La Sicilia si afferma nel panorama globale dell’immobiliare di lusso, grazie all’ingresso ufficiale nel network internazionale Forbes Global Properties. L’annuncio, dato nella splendida cornice del Grand Hotel San Pietro di Taormina, segna una svolta strategica per il territorio: attrarre investimenti immobiliari di alto profilo attraverso un progetto che coniuga visione globale e radici locali.

A rappresentare l’isola all’interno del prestigioso circuito sarà Rizzotti Advisors, nominata exclusive member per tutta la regione. Fondata da Felice Rizzotti e Loredana Cucinotta, la società è l’unica realtà siciliana ad aver ottenuto questo riconoscimento, frutto di un percorso triennale di selezione rigorosa condotto da Forbes.

Un network globale per valorizzare la Sicilia

Forbes Global Properties, attiva in oltre 75 Paesi, seleziona esclusivamente operatori altamente qualificati del settore real estate di fascia alta. La scelta di Rizzotti Advisors, sottolinea il CEO Michael Jalbert, rappresenta un investimento a lungo termine: “Felice e Loredana Rizzotti sono i partner ideali per un territorio straordinario come la Sicilia. Questa partnership è forever”.

Sulla stessa linea Marcus Benussi, managing director della rete, che ha evidenziato il potenziale della regione: “La Sicilia ha tutte le carte in regola per attrarre i lettori milionari di Forbes. Rizzotti Advisors ha visione, reputazione e solidità: insieme costruiremo valore sostenibile nel tempo”.

Un approccio tailor-made al lusso immobiliare

Specializzata nella gestione di asset complessi nel residenziale di lusso e nell’hospitality, Rizzotti Advisors adotta un modello “private office”, che offre servizi personalizzati: dalla due diligence legale alla fiscalità, fino all’interior design. “Questo riconoscimento corona tre anni di verifiche severe da parte di Forbes. Operiamo nel rispetto dei più alti standard di riservatezza e qualità”, ha dichiarato Felice Rizzotti.

Al centro della filosofia aziendale, l’architettura intesa come leva strategica. “Ogni immobile è analizzato in chiave estetica, urbanistica e progettuale. Traduciamo l’idea in progetto e il progetto in valore”, ha spiegato l’architetto Loredana Cucinotta.

Sei aree chiave per il real estate di lusso in Sicilia

Durante la conferenza, Rizzotti ha delineato le sei principali aree di intervento:

Taormina : destinazione d’élite, con valori fino a 10.000 €/mq e brand come Four Seasons, Belmond, Dior.

Noto e Val di Noto : cuore di un turismo culturale e internazionale.

Ragusa Ibla : in rinascita grazie al turismo esperienziale e all’interesse dei fondi.

Sciacca : località termale d’alta gamma, già valorizzata da investimenti come il Verdura Resort e Adler.

Catania e Palermo : città d’arte richieste per boutique hotel e dimore storiche.

Isole minori: rifugio esclusivo per investitori in cerca di autenticità e privacy.

“Non seguiamo il mercato, lo anticipiamo. Portiamo i nostri clienti dove il valore crescerà”, ha affermato Rizzotti.

Un team multidisciplinare

Oltre ai fondatori, il team di Rizzotti Advisors comprende figure specializzate come:

Angela Gullì , esperta in real estate e finanza

Maria Grazia Rizzotti e Franco Ienna , property finder

Bernardo Frosina, legal advisor, garante della trasparenza

Focus su legge, finanza e mobilità

La seconda parte dell’evento ha ospitato interventi di rilievo:

Enrico Macrì (diritto commerciale), su due diligence e operazioni complesse

Paolo Bonaccorso e Sergio Cacopardo , su fiscalità per investitori stranieri

Alessandro Micale , su strumenti di family office

Maria Elena Scuderi (Aeroporto di Catania), sulle nuove rotte internazionali

Flavio Sarcià (Banca Patrimoni Sella), su family office e luxury real estate

Sicilia, nuova meta del lusso internazionale

Il messaggio emerso è chiaro: la Sicilia non è solo una destinazione turistica, ma un hub strategico per il real estate di lusso. Un territorio ricco di potenziale, pronto ad accogliere investitori internazionali con servizi su misura, eccellenza professionale e valorizzazione del patrimonio.

“Nel real estate di alto livello – ha concluso Rizzotti – la differenza non la fa l’immobile, ma il servizio. La nostra missione è trasformare ogni trattativa in un’esperienza di valore”.