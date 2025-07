Saldi estivi Sicilia: Scattano ufficialmente sabato 5 luglio i saldi estivi in Sicilia, con una durata prevista di 60 giorni. Lo stabilisce il calendario regionale, approvato tramite decreto dell’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo. Le vendite di fine stagione si concluderanno domenica 15 settembre 2025, offrendo una lunga finestra di opportunità sia per i consumatori che per gli esercenti, in un momento delicato per il commercio al dettaglio.

«Anche quest’anno – ha dichiarato Tamajo – vogliamo sostenere famiglie e attività commerciali, garantendo puntualità e trasparenza. I saldi rappresentano un’occasione per risparmiare e rilanciare l’economia dei nostri territori».

Saldi estivi Sicilia: Il ruolo strategico per le imprese

In un contesto economico complesso, i saldi estivi in Sicilia diventano uno strumento decisivo per le piccole e medie imprese. Assoesercenti Sicilia evidenzia il peso che queste vendite promozionali continuano ad avere nel sistema distributivo locale, come leva di competitività contro i giganti dell’e-commerce.

«Dopo mesi segnati da costi crescenti e consumi stagnanti – afferma Salvo Politino, presidente dell’associazione – i saldi rappresentano per molti esercizi una delle poche occasioni concrete per svuotare i magazzini, attirare clientela e mantenere viva l’attività». Politino invita inoltre i consumatori a scegliere consapevolmente, sostenendo i negozi del territorio, veri presìdi sociali ed economici delle comunità.

Saldi estivi Sicili: l’appello degli operatori

Il comparto moda lancia un appello forte ai clienti, affinché sostengano i negozi locali durante i saldi estivi in Sicilia. «Per noi è un periodo cruciale – dichiara Cristiana Anfuso, referente regionale di Assomoda –. Con gli sconti cerchiamo non solo di vendere, ma di rinnovare un rapporto di fiducia basato su qualità, accoglienza e trasparenza».

L’associazione ricorda che i commercianti sono tenuti a rispettare le regole in vigore: prezzi chiari (con prezzo iniziale, sconto e finale visibili), qualità identica al periodo precedente, e piena tutela del diritto di sostituzione per merce difettosa.

Assoesercenti assicura inoltre il proprio supporto alle imprese lungo tutto il periodo promozionale, con consulenze legali e materiali di comunicazione.