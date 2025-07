Durante una visita all’ITS Academy Antonio Bruno di Grottaminarda, in provincia di Avellino, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato la volontà del governo di rivedere in profondità il modello formativo degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS). In collaborazione con la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, si sta infatti studiando una nuova articolazione del percorso post-diploma, basata su uno schema “4 + 2 + 1”.

Un modello integrato: 4 anni di scuola, 2 di ITS, 1 ponte verso la laurea

Il nuovo impianto prevede 4 anni di scuola superiore, 2 anni di ITS e un ulteriore anno ponte. L’obiettivo è equiparare il biennio degli ITS ai primi due anni delle lauree triennali, aprendo così a un riconoscimento accademico e professionale più ampio per chi sceglie questa strada. Il modello mira a rafforzare l’integrazione tra formazione tecnica e universitaria, dando maggiori opportunità occupazionali e facilitando la mobilità verticale verso percorsi di laurea.

Valditara: “Una scelta strategica per il futuro del Paese”

“La nostra intenzione è quella di valorizzare e gratificare una scelta che è strategica, straordinaria, e che va incentivata” – ha dichiarato il ministro Valditara. Il nuovo schema 4+2+1 punta a rafforzare l’attrattività degli ITS, già oggi tra i percorsi formativi con i più alti tassi di occupazione.