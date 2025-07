Nella prima mattinata di oggi, la SAC, società di gestione dell’Aeroporto di Catania e dello scalo di Comiso, ha comunicato l’interruzione temporanea di tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle ore 9:00 locali. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza della navigazione aerea a causa della presenza di ostacoli lungo le direttrici di decollo e atterraggio posizionate a ovest della pista, che al momento impediscono il regolare svolgimento delle operazioni aeroportuali.

Situazione in costante evoluzione: passeggeri invitati a controllare lo stato dei voli

La SAC ha avviato un monitoraggio continuo della situazione e invita tutti i viaggiatori a non recarsi in aeroporto senza prima aver verificato lo stato del proprio volo, contattando direttamente le compagnie aeree o consultando i canali ufficiali degli scali. Si tratta di una misura temporanea legata a specifici problemi di sicurezza, e seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore in base all’evolversi della situazione e alla rimozione degli ostacoli.

Disagi per i passeggeri: raccomandazioni e canali informativi

Il blocco dei voli presso l’Aeroporto di Catania potrebbe causare ritardi e cancellazioni anche nel resto della giornata. I passeggeri in partenza o in arrivo da Catania o Comiso sono quindi invitati alla massima prudenza e a monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali tramite siti web, social media o contatti diretti con le compagnie. La priorità al momento resta la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi.