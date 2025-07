La Regione Siciliana ha approvato il cofinanziamento di 15 progetti cinematografici e audiovisivi nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, mettendo a disposizione quasi 4 milioni di euro per il primo ciclo di interventi. I progetti erano stati presentati entro il 15 marzo scorso e sono stati selezionati da una commissione tecnica che ha valutato il valore artistico, culturale e territoriale delle proposte. I progetti ammessi includono sette film, film tv o serie televisive, cinque documentari e tre cortometraggi.

Cultura e promozione del territorio con le produzioni audiovisive

Le produzioni selezionate avranno l’obbligo di coinvolgere maestranze locali, contribuendo così alla crescita professionale degli operatori del settore audiovisivo in Sicilia. Non solo: le aziende dovranno investire nell’Isola almeno il 150% del contributo ricevuto, generando un impatto economico rilevante sul territorio. L’obiettivo della Regione è valorizzare la cultura e il patrimonio architettonico siciliano, ma anche rafforzare il tessuto imprenditoriale locale, con un’attenzione particolare al cineturismo.

Un piano triennale per sostenere l’industria del cinema in Sicilia

Il cofinanziamento cinema Sicilia 2025 fa parte di un programma triennale da 15 milioni di euro previsto per il periodo 2025-2027, finanziato dal FSC nell’ambito dell’Accordo per la Regione Siciliana. “Prosegue l’impegno del governo Schifani per sostenere un’industria strategica come quella cinematografica” – ha dichiarato Elvira Amata, assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo – “che rappresenta un’opportunità concreta di crescita e visibilità per la Sicilia a livello nazionale e internazionale”. L’elenco completo delle produzioni selezionate è già disponibile sul sito ufficiale della Regione.